Глава СК поручил доложить о ЧП после нападения бродящих собак на школьницу в Краснодаре

Проводится проверка

Председатель СК России поручил доложить о ЧП по факту нападения бродячих собак на второклассницу в Краснодаре.

- Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ЧП по факту нападения бродячих собак на малолетнюю девочку, - сообщили в пресс-службе СК России.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на днях в Краснодаре четыре собаки напали на девочку во дворе лицея № 64. У ребенка диагностированы раны и укусы. Школьнице пришлось делать уколы от бешенства.