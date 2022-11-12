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НовостиПроисшествия12 ноября 2022 13:24

Глава СК поручил доложить о ЧП после нападения бродящих собак на школьницу в Краснодаре

По данному факту проводится проверка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Проводится проверка

Проводится проверка

Председатель СК России поручил доложить о ЧП по факту нападения бродячих собак на второклассницу в Краснодаре.

- Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ЧП по факту нападения бродячих собак на малолетнюю девочку, - сообщили в пресс-службе СК России.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на днях в Краснодаре четыре собаки напали на девочку во дворе лицея № 64. У ребенка диагностированы раны и укусы. Школьнице пришлось делать уколы от бешенства.