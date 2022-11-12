В Майкопе в ДТП с двумя машинами пострадали два человека

Фото: t.me/mvd01ra

ГИБДД Майкопа проводит проверку по факту ДТП с участием двух машин, которое случилось 11 ноября. По предварительным данным, 27-летний водитель на ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на встречку и влетел в «Ладу Гранту».

- В результате аварии водитель ВАЗ и его 23-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу. Оба они являются жителями Майкопского района, - сообщил в пресс-службе МВД по Адыгеи.

Фото: t.me/mvd01ra

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.