Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 ноября 2022 13:46

В Майкопе в ДТП с двумя машинами пострадали два человека

Проводится проверка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/mvd01ra

Фото: t.me/mvd01ra

ГИБДД Майкопа проводит проверку по факту ДТП с участием двух машин, которое случилось 11 ноября. По предварительным данным, 27-летний водитель на ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на встречку и влетел в «Ладу Гранту».

- В результате аварии водитель ВАЗ и его 23-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу. Оба они являются жителями Майкопского района, - сообщил в пресс-службе МВД по Адыгеи.

Фото: t.me/mvd01ra

Фото: t.me/mvd01ra

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.