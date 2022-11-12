В сочинском селе Монастырь загорелась хозпостройка на площади в 100 кв. м.

Фото: МЧС по краю

Днем 12 ноября в селе Монастырь города Сочи произошел пожар. Загорелась хозяйственная постройка на пересечении улиц Партизанская и Краснофлотская. Площадь возгорания достигла 100 кв. м.

- Сообщение о пожаре поступило в 15:07. К ликвидации пожара привлечено от МЧС России 15 человек личного состава, 5 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Очевидцы уверяют, что в первые минуты высота пламени достигала 20 метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Пожарные продолжают проливать тлеющие участки. По предварительным данным, пострадавших нет.