Эвакуированные в Туапсе жители Каховки начали пользоваться бесплатным медобслуживанием

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Жители Каховки, выехавшие из Херсонской области в Туапсе, начали получать бесплатное профильное медицинское обеспечение. Об этом сообщили в администрации нового региона РФ.

- Доктора приезжают сразу в гостиницы и санатории, где проживают переселенцы. На местах врачи проводят профилактический осмотр. Все обследования и сдача анализов являются бесплатными. Прием ведут невролог, лор, педиатр, окулист, ортопед и терапевт. Нуждающимся в лекарствах выписывают рецепты на их бесплатное получение, - сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области.

Сейчас идет процедура оформления всех необходимых документов, в том числе и полиса медицинского страхования. Решен вопрос с льготным снабжением лекарствами людей, страдающих онкологией, сахарным диабетом и кардиологическими заболеваниями.

Из Новой Каховки продолжается вывоз мирного населения при помощи МЧС, волонтеров и местных добровольцев. Спасатели вывозят людей в Крым на Джанкой с последующей пересадкой на поезда до Туапсе Краснодарского края.