На Кубани выпадет снег Фото: Алексей ФОКИН

На Кубани на следующей неделе пройдет снег. Столбики термометров резко упадут на 8-11 градусов.

- В эти выходные дни еще господствует антициклон. Будет солнечно, сухо и тепло. Похолодание начнется в середине следующей недели. К следующим выходным дням оно завершится мокрым снегом на территории Волгоградской, Ростовской областей и Краснодарского края, - сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В Краснодаре до 14 ноября будет тепло и солнечно. Воздух прогреется до 10-12 градусов. Похолодание начнется с 15 ноября. Ночью температура воздуха опустится до нуля.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что синоптики предупредили о снеге на Кубани на следующей неделе.