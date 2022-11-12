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НовостиОбщество12 ноября 2022 15:20

На Кубани на следующей неделе пройдет снег

Похолодание начнется ближе к выходным
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани выпадет снег

На Кубани выпадет снег

Фото: Алексей ФОКИН

На Кубани на следующей неделе пройдет снег. Столбики термометров резко упадут на 8-11 градусов.

- В эти выходные дни еще господствует антициклон. Будет солнечно, сухо и тепло. Похолодание начнется в середине следующей недели. К следующим выходным дням оно завершится мокрым снегом на территории Волгоградской, Ростовской областей и Краснодарского края, - сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В Краснодаре до 14 ноября будет тепло и солнечно. Воздух прогреется до 10-12 градусов. Похолодание начнется с 15 ноября. Ночью температура воздуха опустится до нуля.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что синоптики предупредили о снеге на Кубани на следующей неделе.