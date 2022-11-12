Подвели итоги международного фестиваля «Вечевой колокол». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре прошел фестиваль «Вечевой колокол». Его итоги подвели в Центральном концертном зале.

- Члены жюри в течение недели провели колоссальную работу. Все фильмы-победители уже ждут в наших районах. Это делается для того, чтобы юные зрители смогли задуматься о том, какое предназначение они несут в своей жизни, - сообщила начальник отдела библиотечной и социально-культурной деятельности, кинематографии и взаимодействия с муниципалитетами министерства культуры Кубани Юлия Фомина.

Уточняется, что международный фестиваль за пять дней посетили сотни человек. Для кинопоказов отобрали 35 фильмов. Всего поступило в районе 200 заявленных.

Кроме того, в рамках фестиваля провели встречи со студентами и жителями. Более 6 тысяч человек посмотрели фильмы за время проведения форума.