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НовостиОбщество12 ноября 2022 16:10

Школьники из Краснодара передали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Пакет с необходимыми вещами они принесли депутату Госдумы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/gusev_tg

Фото: t.me/gusev_tg

В Краснодаре школьники принесли в приемную депутата Госдумы РФ Дмитрия Гусева гуманитарную помощь для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

- В мою кубанскую приемную продолжают приносить гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Приходят школьники, часто сами, без взрослых. Очень меня радует, что так поступают сами дети. Это маленькие истории про патриотизм. Поступки не показные, но осмысленные. Вот и ученица лицея № 64 города Краснодара Маша принесла пакет с продуктами и письмами, рисунками для солдат, - сообщил в соцсетях Гусев.

Посылку на фронт краснодарские школьники собирали вместе с одноклассниками. Гусев пообещал, что гуманитарную помощь от юных волонтеров обязательно передадут в зону спецоперации в ближайшее время.