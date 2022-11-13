Что произошло в ночь на 13 ноября в Краснодарском крае

У местных жителей видео с быком вызвало сомнения.

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает последние новости, которые произошли за ночь 13 ноября в Краснодарском крае.

Видео о нападении быка на людей в Армавире назвали фейком. В соцсетях распространялся ролик о якобы сбежавшем животном, из-за которого пострадали пять человек, в числе которых был ребенок. Но, как оказалось, подобный происшествий в полиции не регистрировали.

Школьники из Краснодара передали гуманитарную помощь для бойцов СВО. Пакет с необходимыми вещами они принесли депутату Госдумы.

Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов вошел в подразделение «Каскад» в зоне спецоперации.

Эвакуированные в Туапсе жители Каховки начали пользоваться бесплатным медобслуживанием. Сейчас идет процедура оформления всех необходимых документов, в том числе и полиса медицинского страхования.