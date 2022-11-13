Погода в Краснодаре 13 ноября 2022: в городе прогнозируют последний теплый день

Последние теплые деньки ждут жителей города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодарском крае на погоду оказывает влияние гребень довольно теплого антициклона, вытягивающийся с запада. Осадков в регионе, по словам синоптиков, не ожидается, а температурный фон заметно подрастет. В Краснодаре 13 ноября воздух прогреется до +14 градусов. Это последний теплый день - уже со следующей недели резко похолодает. Ранее «Комсомолка» сообщала, что виной тому - мощное арктическое вторжение. Именно благодаря ему жители региона почувствуют дыхание зимы.

- Прогнозируем ветер западной четверти 4-9 метров в секунду, днем порывы 12-14 метров в секунду, - сообщают «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Атмосферное давление будет падать и составит 766 мм ртутного столба, что выше нормы.