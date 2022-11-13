Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 ноября 2022 5:32

Смотровую башню на горе Ахун в Сочи закроют на реконструкцию

Объект будет закрыт для посещения с 30 ноября
Ангелина НАЗАРЧУК
Объект не смогут посещать туристы с 30 ноября. Фото: пресс-служба нацпарка

Объект не смогут посещать туристы с 30 ноября. Фото: пресс-служба нацпарка

В Сочи администрация нацпарк планирует временно закрыть смотровую башню на горе Ахун. Объект не смогут посещать туристы с 30 ноября. Башню планируют реконструировать.

- Несмотря на то, что любимый многими туристический объект Сочинского национального парка «Башня на горе Большой Ахун» закрывается на реконструкцию, сама природная территория горы в предстоящей зимний сезон будет доступна для жителей и гостей курорта, - рассказал исполняющий обязанность директора нацпарка Сочи Андрей Бородин.

Вокруг смотровой башни будет работать прогулочная тропа. Также здесь установят историческую экспозицию Башни.