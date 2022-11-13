Смотровую башню на горе Ахун в Сочи закроют на реконструкцию

Объект не смогут посещать туристы с 30 ноября. Фото: пресс-служба нацпарка

В Сочи администрация нацпарк планирует временно закрыть смотровую башню на горе Ахун. Объект не смогут посещать туристы с 30 ноября. Башню планируют реконструировать.

- Несмотря на то, что любимый многими туристический объект Сочинского национального парка «Башня на горе Большой Ахун» закрывается на реконструкцию, сама природная территория горы в предстоящей зимний сезон будет доступна для жителей и гостей курорта, - рассказал исполняющий обязанность директора нацпарка Сочи Андрей Бородин.

Вокруг смотровой башни будет работать прогулочная тропа. Также здесь установят историческую экспозицию Башни.