Сквер в Адлерском районе Сочи реконструируют до конца 2022 года

Новая территория для отдыха появится на улице Володи Ульянова в селе Красная Воля. Фото: администрация Сочи

В Адлерском районе Сочи реконструируют сквер до конца 2022 года. Работы выполняются по нацпроекту. Новая территория для отдыха появится на улице Володи Ульянова в селе Красная Воля.

- Жители проголосовали за благоустройство данного общественного пространства в прошлом году. В настоящее время подрядная организация укрепляет склон, устанавливает габионы, готовит бетонное основание. Уже к новому году в Красной Воле появится современная комфортная зона отдыха, - заявил глава Адлерского района Сочи Виктор Хрущев.

К слову, мэрия планируют благоустроить территорию рядом со школой №43. Здесь появится детский игровой комплекс, спортивные тренажеры, парковая мебель и теневые навесы. Рабочие установят новое освещение и приступят к озеленению территории.