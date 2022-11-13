Погода в Сочи 13 ноября 2022: на курорт вернулось тепло

Ясная погода позволит жителям и гостям Сочи устроить прогулки. Фото: Андрей АБРАМОВ

На Черноморском побережье стоит отличная погода. А все благодаря антициклону, который оказывает влияние на весь регион. Потому воскресенье - отличный день для прогулок. В Сочи 13 ноября потеплеет до +17 градусов.

По прогнозам, осадков в течение всего дня не ожидается, при этом ветер будет слабым - около пяти метров в секунду.

А вот на вершинах Красной Поляны уже наступила зима - в горах лежат сугробы. Правда, 13 ноября ожидается ясная погода. Днем температура будет держаться на отметках около 2-3 градусов со знаком плюс. А ночью ударит мороз - столбики термометров покажут минус 7 градусов.