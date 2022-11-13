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НовостиОбщество13 ноября 2022 6:06

В Краснодаре восстановили отопление в 62 домах после аварии

Порыв подземной тепломагистрали в Прикубанском округе устранили
Евгения СОРОКА
Жители без тепла и горячей воды провели полдня.

Жители без тепла и горячей воды провели полдня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре восстановили отопление в 62 многоквартирных домах. Напомним, коммунальная авария произошла утром 12 ноября. Как сообщалось, случился порыв подземной тепломагистрали диаметром 300 мм на улице Зиповской. Из-за этого жители сразу нескольких улиц остались без благ цивилизации - в домах отключились тепло и горячая вода.

На месте работали бригады, которым удалось устранить аварию.

- Теплоснабжение и горячая вода в жилые дома подана, — сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре из-за аварии отключили воду на улицах Алтайская и Стасова.