В Краснодаре восстановили отопление в 62 домах после аварии

Жители без тепла и горячей воды провели полдня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре восстановили отопление в 62 многоквартирных домах. Напомним, коммунальная авария произошла утром 12 ноября. Как сообщалось, случился порыв подземной тепломагистрали диаметром 300 мм на улице Зиповской. Из-за этого жители сразу нескольких улиц остались без благ цивилизации - в домах отключились тепло и горячая вода.

На месте работали бригады, которым удалось устранить аварию.

- Теплоснабжение и горячая вода в жилые дома подана, — сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре из-за аварии отключили воду на улицах Алтайская и Стасова.