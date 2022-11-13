Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 ноября 2022 7:25

На улице Юннатов в Краснодаре обновили асфальт

Общая протяженность отремонтированного участка - 630 метров
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
На Юннатов работы сейчас на завершающей стадии. Фото: krd.ru

На Юннатов работы сейчас на завершающей стадии. Фото: krd.ru

На улице Юннатов в Краснодаре обновили асфальт. Об этом рассказали в администрации города.

Дорожники отремонтировали участок дороги от улицы Серова до 40-летия Победы. Его протяженность — 630 метров. Рабочие полностью сняли старый асфальт и положили новый. Кроме того, они нанесли разметку, установили знаки, на некоторых участках сделали тротуары.

— На Юннатов работы сейчас на завершающей стадии, — отметил исполняющий обязанности директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков. - Ремонт дорожного полотна провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

До конца 2022 года в Краснодаре планируют завершить ремонт еще на трех участках.

- Сейчас работы в рамках национального проекта идут по улицам Власова, Котовского, Новороссийской и Фрунзе, - уточняют в мэрии.