Конференция «Новые силы в организации образовательного процесса» состоялась в Сочи

На конференции участники обсудили возможности трудоустройства выпускников. Фото: администрация Сочи

В Сочи состоялась конференция «Новые силы в организации образовательного процесса». В ней участвовали руководители учебных учреждений города. На конференции участники обсудили возможности трудоустройства выпускников.

- В Сочи созданы все необходимые условия для того, чтобы наши школьники оставались здесь учиться и работать, – отметила заммэра Сочи Елена Канюк.

К слову, в Академическом колледже проходила Открытая неделя с 8 по 11 ноября. В рамках мероприятия состоялся профориентационный фестиваль. Учащиеся из 10 школ Сочи познакомились с такими специальностями, как юрист, менеджер туризма и сервиса, экономист, ландшафтный дизайнер.