Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов вошел в подразделение «Каскад» в зоне спецоперации

Первышов будет готовить группу военнослужащих. Фото: скриншот с видео t.me/wargonzo

Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов стал участником нового подразделения «Каскад» в зоне спецоперации. Команду сформировали из депутатов, которые решили отправиться добровольцами в зону СВО.

- Парламентарии резюмировали ситуацию словами из известного и всеми любимого солдатско-десантного мема: «Кормят хорошо, в отпуск не хочу, слава ВДВ», - написал в своем Telegram-канале WarGonzo Семен Пегов.

К слову, командиром подразделения «Каскад» стал полковник, зампред комитета Госдумы по обороне и лидер «Боевого Братства» Дмитрий Саблин.

Ранее сообщалось, что 11 ноября на встрече с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком Дмитрий Саблин рассказал, что Первышов будет готовить группу военнослужащих, с которой он «через несколько дней поедет на самостоятельное направление».