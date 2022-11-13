В лидерах по числу заболеваний ковидом за сутки - Краснодар, где инфекцию выявили у 20 человек.

На Кубани 54 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщают в оперштабе края.

В лидерах по числу заболеваний ковидом за сутки - Краснодар, где инфекцию выявили у 20 человек, в Ейском районе - у восьми, в Новороссийске - у шести, в Сочи - у пяти.

- По 2 инфицированных в Кущевском и Славянском районах, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Кубани. - По одному заболевшему - в Армавире, Белоглинском, Белореченском, Динском, Калининском, Крыловском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском, Тихорецком и Туапсинском районах.

За сутки из больниц выписали 36 пациентов. Новых жертв коронавируса нет.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся четыре жителя.

- В стационарах с подтвержденным диагнозом на коронавирусную инфекцию лежат 100 человек, - уточняют в оперштабе края. - Амбулаторно лечатся коронавирус – 819 человек, в том числе 496 жителей Кубани с COVID-19 – на дому.