Новый микрорайон площадью 22,5 га построят в Адыгее до 2030 года

Новый микрорайон построят до 2030 года.

В Адыгее планируют построить новый крупный микрорайон. Его площадь будет достигать 22,5 гектара. Новый микрорайон построят до 2030 года.Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Строительством будет заниматься крупный застройщик. Микрорайон возведут в восточной части поселка Яблоновский. Участок застроят жилыми комплексами. Здесь появятся социальная и инженерная инфраструктура, парк с выходом на набережную.

- Данная территория является перспективной благодаря удобному местоположению. Ожидается, что жилье там будет востребовано. Поэтому при строительстве микрорайона нужно предусмотреть все нюансы. Он должен получиться не только современным, красивым, но удобным и комфортным для проживания, — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В микрорайоне в 2023 году рабочие начнут строительство школы на 1100 мест. На территории учебного учреждения оборудуют спортивную площадку, специализированные кабинеты, выполнят озеленение.

В планах администрации региона построить детские сады, поликлиники, медицинские учреждения и спортивный комплекс. Также в микрорайоне появятся бизнес-центр и инженерные сооружения.

К слову, для строительства нового крупного микрорайона внесли изменения в генеральный план Яблоновского городского поселения. Администрация Адыгеи решили все землеустроительные вопросы. Кроме того, уже рассмотрены условия финансирования строительства школы на 1100 мест и детского сада на 300 мест.