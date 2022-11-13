Десять объектов здравоохранения Кубани получили положительные заключения экспертизы

Детские поликлиники рассчитаны на 250 посещений в смену. Фото: администрация региона

На Кубани положительные заключения экспертизы получили 10 объектов здравоохранения. В список вошли пять детских, три взрослых поликлиники и два офиса врача общей практики.

Медицинские учреждения построят в Кавказском, Кущевском, Староминском, Красноармейском и Павловском районах. Детские поликлиники рассчитаны на 250 посещений в смену.

- Учреждения здравоохранения для взрослых - на 600 посещений в смену. Их построят в Калининском, Мостовском и Новопокровском районах края, - рассказали в пресс-службе Краснодарского края.

А офисы врачей общей практики построят в селе Новосельском Новокубанского района и хуторе Западном Ленинградского района. Кстати, новые медицинские учреждения построят по нацпроекту.