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НовостиОбщество13 ноября 2022 8:17

Десять объектов здравоохранения Кубани получили положительные заключения экспертизы

Это пять детских и три поликлиники для взрослых, а также два офиса врача общей практики
Ангелина НАЗАРЧУК
Детские поликлиники рассчитаны на 250 посещений в смену. Фото: администрация региона

Детские поликлиники рассчитаны на 250 посещений в смену. Фото: администрация региона

На Кубани положительные заключения экспертизы получили 10 объектов здравоохранения. В список вошли пять детских, три взрослых поликлиники и два офиса врача общей практики.

Медицинские учреждения построят в Кавказском, Кущевском, Староминском, Красноармейском и Павловском районах. Детские поликлиники рассчитаны на 250 посещений в смену.

- Учреждения здравоохранения для взрослых - на 600 посещений в смену. Их построят в Калининском, Мостовском и Новопокровском районах края, - рассказали в пресс-службе Краснодарского края.

А офисы врачей общей практики построят в селе Новосельском Новокубанского района и хуторе Западном Ленинградского района. Кстати, новые медицинские учреждения построят по нацпроекту.