В селе Горное Лоо Сочи построят объекты образования и спорта

Администрация планируют построить здесь детский сад и блок для детсада №72 на улице Обзорной. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский на рабочем объезде посетили село Горное Лоо в Лазаревском районе. Администрация планируют построить здесь детский сад и блок для детсада №72 на улице Обзорной. А на улице Камчатской появится новый центр допобразования на 500 учащихся.

- Село самое большое в округе, в нем живут более 4,5 тысяч человек. И людям, понятно, нужны новые социальные объекты, - отметил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

К слову, в Генплан включили проект многофункционального спортивного комплекса на улице Лооской. В здании создадут площадку для занятия хоккеем, а также обустроят универсальные игровые залы для развития зимних видов спорта.