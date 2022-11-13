Прямые авиарейсы из Сочи в Иваново запускают с 2023 года

Время в пути составит около четырех часов. Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпания Nordwind планирует запустить прямые авиарейсы из Сочи в Иванов. Самолеты начнут курсировать с 4 января 2023 года. Полетная программа будет выполняться два раза в неделю. Время в пути составит около четырех часов.

- Перелеты выполняются совместно с авиакомпанией «Икар» на комфортабельных самолетах «Эмбраер 190», рассчитанных на 110 пассажиров, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее сообщалось, что авиакомпании запустят чартеры из Сочи в Дубай с 24 ноября. Полеты будут осуществляться два раза в неделю.