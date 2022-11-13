Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 ноября 2022 9:45

Прямые авиарейсы из Сочи в Иваново запускают с 2023 года

Самолеты начнут курсировать с 4 января
Ангелина НАЗАРЧУК
Время в пути составит около четырех часов.

Время в пути составит около четырех часов.

Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпания Nordwind планирует запустить прямые авиарейсы из Сочи в Иванов. Самолеты начнут курсировать с 4 января 2023 года. Полетная программа будет выполняться два раза в неделю. Время в пути составит около четырех часов.

- Перелеты выполняются совместно с авиакомпанией «Икар» на комфортабельных самолетах «Эмбраер 190», рассчитанных на 110 пассажиров, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее сообщалось, что авиакомпании запустят чартеры из Сочи в Дубай с 24 ноября. Полеты будут осуществляться два раза в неделю.