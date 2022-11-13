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НовостиОбщество13 ноября 2022 10:19

Добровольческий форум «Территория» пройдет в Краснодаре с 15 по 16 ноября

В мероприятии будут участвовать 80 человек
Ангелина НАЗАРЧУК
В мероприятии зарегистрировано 80 человек из 11 муниципалитетов края. Фото: администрация региона

В мероприятии зарегистрировано 80 человек из 11 муниципалитетов края. Фото: администрация региона

В Краснодаре состоится добровольческий форум «Территория». Он будет проходить с 15 по 16 ноября в отеле «Forum Plaza» на улице Уральская, 87. В мероприятии зарегистрировано 80 человек из 11 муниципалитетов края.

- В течение двух дней форума молодые люди объединятся в команды и обсудят актуальные вопросы добровольческой деятельности. В частности, как волонтеры могут решать социальные проблемы на своих территориях, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На форум может зарегистрироваться на сайте ДОБРО.РФ.