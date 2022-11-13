Жители хутора Ленина в Краснодаре остались без света из-за крупной аварии

В Карасунском округе Краснодара произошла крупная авария. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карасунском округе Краснодара произошла крупная авария. Из-за этого хутор Ленина остался без электроэнергии.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены «ХЛ-2», «ХЛ-3», «ХЛ-4», «ХЛ-7» и 59 трансформаторных подстанций,- сообщили в пресс-службе ЕДДС Краснодара.

К слову, без света остались улицы Сторожевая, Вольная, Оружейная, Островная, Приморская, Тихомировская, Огородная, Ореховая, Быкова, Канонирская, Пластуновская, Наримановская. На место аварии оперативно приехала бригада.

UPD

Авария устранена. Все потребители запитаны.