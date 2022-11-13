Финалистами «Большой перемены» стали 54 студента из Краснодарского края

Финальным испытанием для студентов со всей России станет решение кейсовых заданий в командах. Фото: администрация региона

В Нижнем Новгороде стартовал финал Всероссийского конкурса «Большая перемена». Конкурс собрал 600 студентов со всей страны. 54 человека представляют Краснодарский край.

- Финальным испытанием для студентов со всей России станет решение кейсовых заданий в командах и их защита перед экспертами, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Все финалисты конкурса получат сертификаты на поездку. Всего в число победителей войдут 300 человек. 150 студентов выпускных курсов получат по 1 млн рублей, 150 студентов невыпускных курсов – по 200 тысяч рублей.