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НовостиОбщество13 ноября 2022 12:05

Финалистами «Большой перемены» стали 54 студента из Краснодарского края

В Нижнем Новгороде стартовал финал Всероссийского конкурса
Ангелина НАЗАРЧУК
Финальным испытанием для студентов со всей России станет решение кейсовых заданий в командах. Фото: администрация региона

Финальным испытанием для студентов со всей России станет решение кейсовых заданий в командах. Фото: администрация региона

В Нижнем Новгороде стартовал финал Всероссийского конкурса «Большая перемена». Конкурс собрал 600 студентов со всей страны. 54 человека представляют Краснодарский край.

- Финальным испытанием для студентов со всей России станет решение кейсовых заданий в командах и их защита перед экспертами, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Все финалисты конкурса получат сертификаты на поездку. Всего в число победителей войдут 300 человек. 150 студентов выпускных курсов получат по 1 млн рублей, 150 студентов невыпускных курсов – по 200 тысяч рублей.