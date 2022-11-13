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НовостиОбщество13 ноября 2022 12:32

В Западном округе Краснодара без холодной воды остались семь улиц из-за аварии

На месте аварии работает аварийная бригада
Ангелина НАЗАРЧУК
Для проведения работ остановлена работа ВНС по ул. Котовского, 102

Для проведения работ остановлена работа ВНС по ул. Котовского, 102

В Западном округе Краснодаре произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. На улице Тургенева, 136 произошел прорыв водопровода диаметром 100 миллиметров.

- Для проведения работ остановлена работа ВНС по ул. Котовского, 102, - сообщили в пресс-службе ЕДДС Краснодара.

Без воды остались семь улицу: Котовского, Тургенева, Фестивальная, Монтажников, Гаражная, Парковая, Гагарина. На месте работает аварийная бригада.

UPD

Аварийно-восстановительные работы завершены. Подача холодного водоснабжения в жилые дома восстановлена.