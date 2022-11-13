ФК «Краснодар» проиграл «Оренбургу» со счетом 5:1

В Оренбурге на стадионе «Газовик» 13 ноября прошел матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

В Оренбурге на стадионе «Газовик» 13 ноября прошел матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. На поле вышли ФК «Оренбург» и «Краснодар». Стартовый свисток Кирилла Левникова прозвучал в 14:00 часов.

На второй минуте матча счет открыл нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой. На 22-й минуте точным ударом отметился полузащитник хозяев Лукас Вера, а через несколько минут дубль оформил Сычевой. В концовке первого тайма полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов отыграл один мяч. После этого кубанская команда не забивала голы в ворота соперника.

В начале второго тайма оренбуржский полузащитник Химми Марин забил четвертый мяч в ворота «Краснодара». А спустя несколько минут Сычевой оформил хет-трик и догнал в гонке бомбардиров форварда «Спартака» Квинси Промеса.

Матч «Оренбург» — «Краснодар» обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.