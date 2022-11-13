Соцработники Сочи могут получить миллион рублей для первоначального взноса по ипотеке

С начала 2022 года миллион рублей получили уже не менее 800 работников соцсферы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Социальные работники Сочи могут получить 1 миллион рублей благодаря субсидии. Данное поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева. С начала 2022 года миллион рублей получили уже не менее 800 работников соцсферы.

- До конца года планируются выплаты еще более 50 выплат, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Субсидию планируют выплачивать и в 2023 году. По миллиону рублей смогут получить 900 соцработников Краснодарского края.

К слову, деньги можно использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке. Право на выплату получают работники социальной сферы, которые не имеют собственного жилья, либо имеют в собственности жилплощадь не больше 10 квадратных метров на человека.