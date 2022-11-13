В Краснодаре потушили хозпостройку

На место пожара оперативно прибыли огнеборцы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре на улице Северной пересечение с Березанской загорелась хозяйственная постройка. Пожар возник около 16:10 часов 13 ноября. Очевидцы вызвали службы спасения. На место пожара оперативно прибыли огнеборцы.

- Произошло горение хозпостройки, пожар ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре ночью пожар охватил склады на площади 1000 квадратных метров. К утру был объявлен третий ранг пожара.