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НовостиОбщество13 ноября 2022 14:42

В Краснодаре потушили хозпостройку

Пострадавших нет
Ангелина НАЗАРЧУК
На место пожара оперативно прибыли огнеборцы.

На место пожара оперативно прибыли огнеборцы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре на улице Северной пересечение с Березанской загорелась хозяйственная постройка. Пожар возник около 16:10 часов 13 ноября. Очевидцы вызвали службы спасения. На место пожара оперативно прибыли огнеборцы.

- Произошло горение хозпостройки, пожар ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре ночью пожар охватил склады на площади 1000 квадратных метров. К утру был объявлен третий ранг пожара.