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НовостиОбщество13 ноября 2022 15:04

В Прикубанском округе Краснодара отключили отопление в 10 домах из-за аварии

Произошла утечка на подземном трубопроводе
Ангелина НАЗАРЧУК
Проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение теплоносителя. На улице 2-я Целиноградская, 13, специалисты обнаружили скрытую утечку теплоносителя на подземном трубопроводе диаметром 200 миллиметров.

- От отопления и горячего водоснабжения отключены 10 жилых многоквартирных домов по адресам: улицы 2-я Целиноградская и 3-я Целиноградская, - сообщили в пресс-службе ЕДДС Краснодара.

На место аварии оперативно выехала бригада. Проводятся ремонтно-восстановительные работы.