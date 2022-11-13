В Прикубанском округе Краснодара отключили отопление в 10 домах из-за аварии

Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение теплоносителя. На улице 2-я Целиноградская, 13, специалисты обнаружили скрытую утечку теплоносителя на подземном трубопроводе диаметром 200 миллиметров.

- От отопления и горячего водоснабжения отключены 10 жилых многоквартирных домов по адресам: улицы 2-я Целиноградская и 3-я Целиноградская, - сообщили в пресс-службе ЕДДС Краснодара.

На место аварии оперативно выехала бригада. Проводятся ремонтно-восстановительные работы.