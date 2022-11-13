В Сочи поезд насмерть сбил 63-летнюю женщину

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сочинского ЛУ МВД России на транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адлерском районе Сочи рядом с пляжем Южный-2 днем 13 ноября поезд насмерть сбил женщину. Машинист пытался экстренно затормозить, к тому же он постоянно подавал звуковые сигналы. Но наезда избежать не удалось. 63-летняя женщина погибла на месте, врачи не смогли ее спасти.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью, - сообщили “КП”-Кубань” в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

На месте работают следователи, они устанавливают все обстоятельства случившегося.