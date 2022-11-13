Губернатор Кубани почтил память жертв трагедии в Михизеевой Поляне

Вениамин Кондратьев возложил цветы к мемориалу на братской могиле. Фото: администрация региона

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил станицу Махошевскую Мостовского района. Глава региона почтил память жертв трагедии в Михизеевой Поляне. Вениамин Кондратьев возложил цветы к мемориалу на братской могиле.

— Ровно 80 лет назад произошла одна из самых бесчеловечных трагедий в истории Кубани и страны. Фашистские оккупанты стерли с лица земли рабочий поселок. Расстреляли практически все мирное население Михизеевой Поляны - 209 человек, - рассказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края отметил, что спустя годы в Михизееву Поляну не вернулась жизнь. Это место навечно стало символом жестокости фашизма.

- Мы не имеем права предать забвению страшные события того дня. И должны сохранить память о каждом, кто здесь погиб, - отметил Вениамин Кондратьев.

Присутствующие почтили память погибших в Михизеевой Поляне минутой молчания. Также Вениамин Кондратьев посетил музейную комнату в школе №15 имени Героя Советского Союза Василия Иваненко. Здесь хранятся экспонаты, фотографии, свидетельства уцелевших очевидцев.