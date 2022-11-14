Акция проходит и на Кубани

В Краснодарском крае началась Всероссийская неделя борьбы с диабетом. Она пройдет с 14 по 20 ноября. Об этом сообщает региональный минздрав.

- Сахарный диабет, если его не лечить, может вызвать тяжелейшие осложнения. Это поражения сосудов глаз, почек, нижних конечностей, грозящие ампутацией, - говорит главный внештатный специалист по медпрофилактике ведомства Андрей Сахаров.

На Кубани в рамках акции 15-17 ноября запланирован выезд мобильной диспансеризации в Красноармейский район. 16 ноября пройдет Школа здоровья при краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики. 17 ноября акция для долгожителей в Павловском районе.

Врачи рекомендуют следить за уровнем глюкозы в крови. Натощак этот показатель должен составлять от 3,3 до 5,5 ммоль/л. Высокий уровень сахара способен вызвать отказ работы органов и даже смерть.