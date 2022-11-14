В Анапе потерявшегося 7-летнего мальчика нашли живым

Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

7-летнего мальчика из Анапы, которого накануне вечером искали полицейские и добровольцы, нашли живым. С ребенком все в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В полиции рассказали, где несколько часов был мальчик, когда волонтеры и полицейские прочесывали город в его поисках.

- Мальчик был в гостях у родственницы, которая не предупредила родных. Полицейские передали его родителям, - сообщили в отделе МВД России по городу Анапе.

Правоохранители выразили благодарность всем неравнодушным и откликнувшимся на призыв гражданам, помогавшим в поисках ребенка.