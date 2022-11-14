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НовостиОбщество14 ноября 2022 5:27

Сочинские школьники начнут изучать азы индустрии туризма

Для них разработана специальная программа
Ева МУР
Школьники в Сочи начнут проникаться туризмом с детства

Школьники в Сочи начнут проникаться туризмом с детства

Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сочинские школьники начнут изучать азы индустрии туризма. Об этом сообщили в мэрии курорта. Для учеников школ разработали специальную профориентационную программу в сфере экоменеджмента. Это совместная разработка курорта "Роза Хутор", Сочинского нацпарка и администрации Сочи.

- Всего она включает в себя 32-часовой курс с лекциями и практическими занятиями. Первые 20 школьников начнут изучать программу, - сообщили в мэрии Сочи.

Помимо теоретических знаний о туристической индустрии, детей ждет и практика. Это экскурсии и встречи с экспертами, занимающимися защитой экологии.

Ожидается, что это даст импульс молодежи с детства изучать основы экономики города.