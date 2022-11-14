Жители Кубани и Адыгеи тратят на ипотеку более 70% зарплаты

Рейтинг соотношения ипотеки к зарплате

Краснодарский край и Адыгея вошли в топ-10 регионов с самым большим соотношением по зарплате и ипотеке.

- Кубань находится на 74-й строчке рейтинга, в десятке последних регионов, где жители платят по ипотеке в среднем 70% от зарплаты. В среднем у кубанцев выплаты по ипотеке составляют 68% от зарплаты. А средний срок кредита - на 25,5 года, средний размер ипотеки – 4,3 млн рублей, - сообщают эксперты «РИА Рейтинг».

Адыгея находится на 77-м месте с соотношением ежемесячного платежа по ипотеке к зарплате 69,8%. В среднем в республике берут 3,7 млн рублей на 24,7 года.

В топ-10 вошел и Крым, он на 81-й строчке. В регионе люди платят за квартиры около 77,9% от зарплаты.

В топ-3 регионов с самым большим соотношением по зарплате и ипотеке вошли Севастополь - 85,1%, Калмыкия - 88,5% и Карачаево-Черкессия - 94,2%.

Самое маленькое соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплате на Чукотке – 26,8%. Там в среднем в кредит берут 4,5 млн рублей на 21 год.

В среднем по России у жителей на ипотеку уходит половина зарплаты.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что жители Краснодара хотели бы получать по 180 тысяч в месяц. Именно такая зарплата нужна краснодарцам для счастья.