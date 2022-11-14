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НовостиОбщество14 ноября 2022 5:41

Полиция проверяет сообщения о десятках мертвых рыб на дне лимана в Темрюке

Местные жители сетуют на браконьеров
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/temruk_info

Фото: t.me/temruk_info

В лимане Большой Грущаный жители Темрюкского района нашли десятки мертвых судаков и карасей. Они пожаловались на происходящее в соцсетях и предположили, что рыбу могли выбросить браконьеры. На видео автор достает большим сачком крупных уже мертвых особей и комментирует, что тушками усыпано все дно водоема.

После сообщений в сети полицейские начали проверку.

- По данной публикации материал зарегистрирован в дежурной части, назначено проведение проверки. Будут установлены все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.