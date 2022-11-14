Полиция проверяет сообщения о десятках мертвых рыб на дне лимана в Темрюке

Фото: t.me/temruk_info

В лимане Большой Грущаный жители Темрюкского района нашли десятки мертвых судаков и карасей. Они пожаловались на происходящее в соцсетях и предположили, что рыбу могли выбросить браконьеры. На видео автор достает большим сачком крупных уже мертвых особей и комментирует, что тушками усыпано все дно водоема.

После сообщений в сети полицейские начали проверку.

- По данной публикации материал зарегистрирован в дежурной части, назначено проведение проверки. Будут установлены все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.