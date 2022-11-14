Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 5:46

Сочи лидирует в рейтинге самых посещаемых городов этой осенью

Курорт обошел по этому показателю обе столицы
Ева МУР
Сочи стал самым желанным

Сочи стал самым желанным

Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сочи лидирует в рейтинге самых посещаемых городов осенью. Его составили аналитики туриндустрии.

В Сочи этой осенью россияне бронировали отдых в среднем на пять ночей. И это 14 процентов всех бронирований. Следом идет Санкт-Петербург на четыре ночи, Москва - на три.

В десятку самых посещаемых городов в России попали также Калининград, Пятигорск, Нижний Новгород, Новосибирск, города Карелии и города Золотого Кольца.

Посещали туристы эти места в среднем на пять ночей.