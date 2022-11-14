Сочи лидирует в рейтинге самых посещаемых городов этой осенью

Сочи стал самым желанным Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сочи лидирует в рейтинге самых посещаемых городов осенью. Его составили аналитики туриндустрии.

В Сочи этой осенью россияне бронировали отдых в среднем на пять ночей. И это 14 процентов всех бронирований. Следом идет Санкт-Петербург на четыре ночи, Москва - на три.

В десятку самых посещаемых городов в России попали также Калининград, Пятигорск, Нижний Новгород, Новосибирск, города Карелии и города Золотого Кольца.

Посещали туристы эти места в среднем на пять ночей.