Приставы взыскали более 1,8 млрд рублей имущественных налогов на Кубани

Работа в данном направлении продолжается

С начала года приставы Кубани взыскали с должников 1,8 млрд рублей имущественных налогов. Кроме этого, 127 млн рублей - исполнительского сбора.

- Чтобы не попасть в поле зрения судебных приставов, рекомендуется вовремя оплачивать имущественные налоги: земельный, транспортный и на недвижимое имущество. Сделать это можно лично в отделении налоговой инспекции или дистанционно через личный кабинет налогоплательщика, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, что 1 декабря завершается срок уплаты имущественных налогов за 2021 год. Долг можно погасить через личный кабинет налогоплательщика или через"Госуслуги".