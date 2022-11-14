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НовостиОбщество14 ноября 2022 5:55

Приставы взыскали более 1,8 млрд рублей имущественных налогов на Кубани

Такого результата УФССП удалось достигнуть за 9 месяцев
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Работа в данном направлении продолжается

Работа в данном направлении продолжается

С начала года приставы Кубани взыскали с должников 1,8 млрд рублей имущественных налогов. Кроме этого, 127 млн рублей - исполнительского сбора.

- Чтобы не попасть в поле зрения судебных приставов, рекомендуется вовремя оплачивать имущественные налоги: земельный, транспортный и на недвижимое имущество. Сделать это можно лично в отделении налоговой инспекции или дистанционно через личный кабинет налогоплательщика, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, что 1 декабря завершается срок уплаты имущественных налогов за 2021 год. Долг можно погасить через личный кабинет налогоплательщика или через"Госуслуги".