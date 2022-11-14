Масштабные проекты запланированы в Адыгее

Власти Адыгеи рассказали о планах строительства инфраструктурных объектов. В федеральный Минстрой направлена заявка о софинансировании создания хирургического корпуса больницы в Майкопе и реабилитационного центра для инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Это будет два важнейших инфраструктурных объекта. Решается вопрос об обеспечении их энергоснажбения, - заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании Кабмина республики.

Кроме того, направлены документы о включении республики в госпрограмму обеспечения жителей комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами. Согласно данным, на реконструкцию сетей тепло- и водоснабжения в Майкопе и Адыгейске направят 560 млн рублей из Фонда реформирования ЖКХ. 120 млн рублей составит софинансирование республиканского бюджета на эти цели.