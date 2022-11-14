Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 6:36

Рекордный урожай винограда за всю историю собрали в Краснодарском крае

Об этом губернатор сообщил в своих социальных сетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае завершился сбор винограда. В этом году удалось собрать 280 тысяч тонн этой культуры, что является рекордным показателем.

– 280 тысяч тонн винограда – это рекордный урожай за всю историю Кубани. Почти 75% всей ягоды вырастили в Темрюкском районе. Остальное приходится на Анапу, Новороссийск, Крымск и Геленджик. До этого самым урожайным считался 1986 год, тогда сбор был 263 тысячи тонн ягоды, - сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край – ведущий винодельческий регион. Общая площадь виноградников на Кубани превысила 28 тысяч гектаров, это 30% от всех в России.

- В крае производят более 20 млн декалитров вина. Это почти половина потребности винодельческой продукции страны, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отрасли виноградарства и виноделия выделяется господдержка. В этом году из краевого бюджета направили 731 млн рублей. А в 2023 году планируется увеличить финансирование до 1,1 млрд рублей.