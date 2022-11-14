Рекордный урожай винограда за всю историю собрали в Краснодарском крае

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае завершился сбор винограда. В этом году удалось собрать 280 тысяч тонн этой культуры, что является рекордным показателем.

– 280 тысяч тонн винограда – это рекордный урожай за всю историю Кубани. Почти 75% всей ягоды вырастили в Темрюкском районе. Остальное приходится на Анапу, Новороссийск, Крымск и Геленджик. До этого самым урожайным считался 1986 год, тогда сбор был 263 тысячи тонн ягоды, - сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край – ведущий винодельческий регион. Общая площадь виноградников на Кубани превысила 28 тысяч гектаров, это 30% от всех в России.

- В крае производят более 20 млн декалитров вина. Это почти половина потребности винодельческой продукции страны, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отрасли виноградарства и виноделия выделяется господдержка. В этом году из краевого бюджета направили 731 млн рублей. А в 2023 году планируется увеличить финансирование до 1,1 млрд рублей.