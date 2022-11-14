В Сочи детский сад оснастили кабинетом робототехники

В кабинете робототехники появились новые комплекты столов-трансформеров. Фото: https://t.me/anna_nevzorova_sochi

В детском саду № 117 сочинского поселка Красная Поляна появился кабинет робототехники. Теперь воспитанники смогут собирать интересные конструкторы и схемы сборки механизмов. Новый кабинет появился благодаря поддержке депутата ЗСК Краснодарского края Анны Невзоровой.

В кабинете робототехники появились новые комплекты столов-трансформеров. Также здесь установили стулья для формирования правильной осанки. Несколько наборов для конструирования и программирования теперь полностью в распоряжении малышей под управлением опытных наставников.

- Я, в свою очередь, была рада помочь в решении вопроса по приобретению необходимого оборудования и оснащению кабинета робототехники для краснополянских детсадовцев, - написала в своем Telegram-канале Анна Невзорова.