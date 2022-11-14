Инвестор Николай Шихиди построит новую школу в Сочи

Фото пресс-службы СЗ ИСК «Еврострой»

Новым социальным проектом СЗ ИСК «Еврострой» станет школа в городе Сочи. Объект возводится в районе заброшенной турбазы «Южная» в Хостинском районе и после завершения работ будет передан в муниципальную собственность.

Новая четырёхэтажная школа разместится на участке площадью 2,5 га и будет рассчитана на 801 место в одну смену. Соответственно, в две смены школа примет 1600 учащихся.

На территории появится четыре блока, в которых разместятся 30 учебных классов и необходимые функциональные помещения. Это библиотека, читальный зал, несколько актовых и спортивных залов, ряд полностью оснащённых медицинских кабинетов, игровые комнаты для продлёнки и другие.

На пришкольной территории запланировано строительство стадиона, игровых и спортивных площадок, обустройство различных функциональных зон.

Фото пресс-службы СЗ ИСК «Еврострой»

Отдельным пунктом станет создание безбарьерной среды. В будущей школе, в частности, предусмотрены лифты и пандусы.

Большим подспорьем для образовательного процесса станет общедоступный экопарк, который появится неподалёку от образовательного учреждения.

Согласно задумке, дети смогут наглядно изучать природу родного города и края на уроках прямо под открытым небом. А для того чтобы сделать занятия более интересными, уже разрабатывается мобильное приложение, где будет собрана необходимая информация.

На месте уже начались работы по подготовке строительной площадки. Проводится расширение дороги и укрепление склонов для прокладки подъездных путей. Проектом предусмотрены серьезные противооползневые мероприятия – в частности, построят около двух километров подпорных стен.

Для нового объекта прокладываются современные инженерные сети – водо- и электроснабжения, канализации, система отвода ливневых стоков.

Архитектура школы также продумана до мелочей. Проект предусматривает, чтобы в каждом помещении был благоприятный микроклимат и хорошая естественная освещённость.

Завершить работы планируется в 2025 году.