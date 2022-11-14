На всех объектах города актуализировали паспорта безопасности. Фото: администрация Сочи

Сочи подготовили к зимнему сезону в условиях режима среднего реагирования. На всех объектах города актуализировали паспорта безопасности.

Также предприятия ввели дополнительный контроль пропускного режима. Специалисты проверили все кнопки тревожной сигнализации, которые выведены на пульт охраны Росгвардии.

- Все 83 котельные планово вошли в отопительный сезон. «Сочигоргаз» подготовил к зиме более тысячи километров сетей. Ключевые объекты «Водоканала» обеспечены резервными источниками электроэнергии, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, для оперативного реагирования на каждом предприятии сформирован список ответственных и график аварийных бригад.