Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 7:44

Семьям Краснодара напомнили о ежемесячных выплатах на первого ребенка

Они производятся в рамках нацпроекта «Демография»
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Краснодарцы могут получать ежемесячные выплаты на первого ребенка. Об этом напомнили в администрации города.

- Пособия получают женщины, вставшие на учет в женской консультации до 12 недель. Кроме этого, ежемесячная выплата на первого ребенка составляет 11 784 рублей. Ее предоставляют семьям со средним доходом ниже прожиточного минимума на каждого человека, - сообщили в мэрии Краснодара.

Получить выплаты можно после подачи заявления через "Госуслуги". Также можно обратиться лично в отделение Пенсионного фонда или МФЦ.

Еще одна мера поддержки, которую могут получить беременные женщины — единовременное пособие по беременности и родам. Ее перечисляет работодатель после ухода в отпуск.