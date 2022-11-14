Семьям Краснодара напомнили о ежемесячных выплатах на первого ребенка

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Краснодарцы могут получать ежемесячные выплаты на первого ребенка. Об этом напомнили в администрации города.

- Пособия получают женщины, вставшие на учет в женской консультации до 12 недель. Кроме этого, ежемесячная выплата на первого ребенка составляет 11 784 рублей. Ее предоставляют семьям со средним доходом ниже прожиточного минимума на каждого человека, - сообщили в мэрии Краснодара.

Получить выплаты можно после подачи заявления через "Госуслуги". Также можно обратиться лично в отделение Пенсионного фонда или МФЦ.

Еще одна мера поддержки, которую могут получить беременные женщины — единовременное пособие по беременности и родам. Ее перечисляет работодатель после ухода в отпуск.