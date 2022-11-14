Специалисты оперативно выехали на место внештатной аварии и приступили к ликвидации последствий.

Жители семи улиц Сочи остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе. В Хостинском районе сошел оползень. Сель повредил водовод. Специалисты оперативно выехали на место внештатной аварии и приступили к ликвидации последствий.

- Работать аварийно-ремонтным бригадам приходится в крайне стесненных обстоятельствах, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала. - При этом без оперативного вмешательства без питьевой воды на длительное время могут остаться обширные территории курорта.

Сель задел водовод диаметров 500 милиметров, который пролегает в районе улицы Сухумское шоссе. В ликвидации аварии задействовано 10 человек и три единицы техники.

В Сочи развернули оперштаб по поручению мэра города Алексея Копайгородского. Мониторинговая группа контролирует каждый из этапов работ до их полного завершения.

Из-за аварии без водоснабжения остались улицы: Сухумское шоссе, Шоссейная, Ручей Видный, Л. Украинки, Звездная, Новороссийское шоссе и Туренко. Будет организован подвоз питьевой воды. Завершить ремонтные работы планируется до конца 14 ноября.