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НовостиОбщество14 ноября 2022 8:16

Власти Сочи усилили контроль на важных соцобъектах

Для оперативного реагирования на каждом предприятии сформирован список ответственных и график аварийных бригад
Ангелина НАЗАРЧУК
Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с руководителями предприятий системы жизнеобеспечения. Фото: администрация курорта

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с руководителями предприятий системы жизнеобеспечения. Фото: администрация курорта

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с руководителями предприятий системы жизнеобеспечения. На совещании обсуждались вопросы решений антитеррористической комиссии.

По итогам встречи было принято решение усилить контроль на важных соцобъектах. На всех предприятиях актуализировали паспорта безопасности. Также власти ввели дополнительный контроль пропускного режима. Специалисты проверили кнопки тревожной безопасности.

- Для оперативного реагирования на каждом предприятии сформирован список ответственных и график аварийных бригад. Поручил усилить контроль: свет, вода, тепло и газ в домах наших горожан, в школах, детсадах и больницах должны быть стабильно, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что Сочи подготовили к зимнему сезону в условиях режима среднего реагирования.