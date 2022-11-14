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НовостиОбщество14 ноября 2022 8:30

Жители Кубани назвали основные причины выгорания на работе

Одной из главных сотрудники называют размер зарплаты, расходящийся с ожиданиями
Светлана ОВДЕЙ
Жители Кубани назвали основные причины выгорания на работе Фото из архива КП

Жители Кубани назвали основные причины выгорания на работе Фото из архива КП

Жители Кубани назвали основные причины выгорания на работе. Результаты опроса озвучили эксперты рекрутинговой платформы hh.ru.

Так, 62% опрошенных сотрудников назвали одной из главных причин несоответствие зарплаты их ожиданиям. 60% сотрудников отмечают основной причиной большой объем задач, 49% - отсутствие поддержки и внимания со стороны начальства.

40% сталкиваются с выгоранием из-за холодных отношений с коллегами и недоверия в коллективе, 24% считают - из-за отсутствия гибкого графика и «удаленки», 11% - корпоративов и мероприятий.

Несоответствие уровня зарплаты как причину выгорания чаще называют работники отраслей общепита и туризма. Внимания и поддержки со стороны руководства не хватает специалистам высшего менеджмента и IT-специалистам.

Работники сферы образования и науки сталкиваются с проблемой из-за отношений в коллективе. На невозможность работать по гибкому графику или удаленно указывают специалисты области юриспруденции. А из-за большого объема задач чаще выгорают специалисты рекламы, PR и маркетологи.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что жители Кубани назвали основные качества хорошего руководителя. Сотрудники считают особенно важным умение начальства разбираться в профессии и в сфере в целом.