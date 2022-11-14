Жители Кубани назвали основные причины выгорания на работе Фото из архива КП

Жители Кубани назвали основные причины выгорания на работе. Результаты опроса озвучили эксперты рекрутинговой платформы hh.ru.

Так, 62% опрошенных сотрудников назвали одной из главных причин несоответствие зарплаты их ожиданиям. 60% сотрудников отмечают основной причиной большой объем задач, 49% - отсутствие поддержки и внимания со стороны начальства.

40% сталкиваются с выгоранием из-за холодных отношений с коллегами и недоверия в коллективе, 24% считают - из-за отсутствия гибкого графика и «удаленки», 11% - корпоративов и мероприятий.

Несоответствие уровня зарплаты как причину выгорания чаще называют работники отраслей общепита и туризма. Внимания и поддержки со стороны руководства не хватает специалистам высшего менеджмента и IT-специалистам.

Работники сферы образования и науки сталкиваются с проблемой из-за отношений в коллективе. На невозможность работать по гибкому графику или удаленно указывают специалисты области юриспруденции. А из-за большого объема задач чаще выгорают специалисты рекламы, PR и маркетологи.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что жители Кубани назвали основные качества хорошего руководителя. Сотрудники считают особенно важным умение начальства разбираться в профессии и в сфере в целом.