В Краснодаре назначен новый худрук и дирижер биг-бенда Георгия Гараняна

Саксофонист биг-бенда стал его новым худруком и главным дирижером. Фото: соцсети Юрия Красильникова.

Новым художественным руководителем и главным дирижером краснодарского биг-бенда Георгия Гараняна стал саксофонист Юрий Красильников.

Юрий Красильников родился в семье музыкантов, после окончания Ростовского колледжа искусств и государственной консерватории имени Сергея Рахманинова играл в различных коллективах и участвовал в международных конкурсах. Музыкант преподает в консерватории Краснодарского госуниверситета культуры, несколько лет играет на тенор-саксофоне в биг-бенде Гараняна.

– Новость о назначении худруком и главным дирижером биг-бенда стала для меня весьма неожиданной, но я согласился сразу, без раздумий, так как это большая честь для меня – возглавить коллектив, в котором я мечтал работать с детства, – цитирует Юрия Красильникова пресс-служба КТО «Премьера» имени Леонарда Гатова, куда входит джаз-банд. – Конечно же, планов много: это и обновление репертуара, и сотрудничество с талантливыми артистами, с которыми я веду активные переговоры.

Предыдущий худрук и главный дирижер биг-бенда Илья Филиппов, отметили в пресс-службе краевой «Премьеры», оставил свой пост в связи с переходом на другую работу.