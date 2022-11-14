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НовостиЗдоровье14 ноября 2022 8:42

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 29 человек, в том числе 5 детей

На аппаратах ИВЛ остаются 6 пациентов
Светлана ОВДЕЙ
За сутки с выздоровлением выписаны 20 пациентов Фото из архива КП

За сутки с выздоровлением выписаны 20 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели 5 детей, самому младшему из которых – два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 14 положительных результатов, в Армавире и Ейском районе - по 3, в Тимашевском – 2. В Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Динском, Приморско-Ахтарском, Туапсинском муниципалитетах заразились по одному человеку.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 6 пациентов. Тем временем с выздоровлением выписаны 20 человек.

За сутки от осложнений заболевания скончались два пациента.