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НовостиОбщество14 ноября 2022 8:54

Один новый случай заражения COVID-19 выявили в Сочи за последние сутки

В Краснодарском крае - 29
Ангелина НАЗАРЧУК
В Сочи по состоянию на 14 ноября был зафиксирован один новый случай заражения COVID-19.

В Сочи по состоянию на 14 ноября был зафиксирован один новый случай заражения COVID-19.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи по состоянию на 14 ноября был зафиксирован один новый случай заражения COVID-19. А в Краснодарском крае врачи выявили коронавирус у 29 местных жителей.

- Среди зараженных 15 женщин и 14 мужчин. В том числе 5 детей, - сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, самому младшему пациенту - 2 месяца, а старшему - 83 года. По одному новому случаю заражения также выявили в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Динском, Приморско-Ахтарском, Туапсинском районах.